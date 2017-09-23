أدوية الصرع تضر بعظام الأطفال

نيويورك(صدى):

عزيزتى الأم.. تحذرك أحدث الأبحاث الطبية، من تسبب بعض أدوية علاج مرض الصرع، في زيادة مخاطر حدوث كسور بين مرضى الصرع من الأطفال.

كما توصلت الأبحاث التى أجريت فى جامعة ” نيويورك ” الأمريكية إلى أن مضادات الصرع، قد تتسبب فى انخفاض كثافة العظام والمعادن في جسم المرضى، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف العضلات والأطراف.

فقد أجرى الباحثون أبحاثهم على تحليل حالات نحو 23 مريضا تراوحت أعمارهم مابين 5 – 18 عاما.. وطلب من المشاركين فى الدراسة تناول العقاقير المضادة للصرع لمدة 12 شهرا على الأقل.

وكشفت النتائج – التى نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة ” إبيليبسيا ” الطبية – أن المرضى، خاصة من الأطفال الذين انتظموا في تناول مضادات الصرع، قد تراجعت بينهم مستويات كثافة العظام بصورة ملحوظة.

وشدد الباحثون على أن هذه النتائج قد تحتاج إلى إجراء المزيد من الأبحاث للوقوف على أبعاد دور مضادات الصرع فى خفض مستويات الكالسيوم فى العظام، مؤكدين ضرورة مواصلة استكشاف المزيد من الخفايا وراء العلاقة بين العظام ومضادات الصرع بين المرضى خاصة من الأطفال.