بالفيديو.. مستشار إعلامي يهنئ المملكة باليوم الوطني 87

خاص(صدى):

قدم نائب رئيس الجالية المصرية في المملكة المستشار الإعلامي محمد أبو العيش، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب أبو العيش، عن سعادته البالغه في ذكري الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، مؤكدًا علي دور المملكة الرشيد في قيادة المنطقة لمواجهة ومكافحة الإرهاب.