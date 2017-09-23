” خيركم ” تهنئ المقام السامي والشعب الكريم باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

رفع المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس مجلس إدارة خيركم بمحافظة جدة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني.

وأوضح أن اليوم الوطني ذكرى نفخر بها جميعا لكيان عظيم أرسى دعائمه وثبت أركانه رجل بذل الغالي والنفيس وهيئه الله تعالى ليجمع شمل أبناء الوطن الواحد ويوحد كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وقال رئيس خيركم: أن ذكرى اليوم الوطني 87 تأتي ووطننا يمر بمرحلة جديدة من التطور من خلال الرؤية المستقبلية ” رؤية المملكة 2030 ” التي تعكس تطلعات القيادة ـ حفظها الله ـ لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أهمية اليوم الوطني في تلمس المنجزات والقفزات التنموية والحضارية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والتي تؤكد صلابة التأسيس وقوة البناء لهذه الدولة المباركة والتي بنيت على أسس وثيقة وقواعد متينة هما كتاب الله الكريم ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأثمرت أمنا ورخا واستقرارا.

وذكر أن الدولة أيدها الله ومنذ عهد المؤسس طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تهتم بالقرآن وتعليمه فقد أنشأت الجامعات والمعاهد ورعت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ تعليماً لكتاب الله عز وجل نبراساً ومنهج الأمة. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يولي أهمية كبرى للقرآن الكريم وأهله، عناية ودعم ورعاية ومباركته الدائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن أخلاقاً وقيماً ووسطية واعتدالا. منوهاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين.

الملك سلمان بن عبد العزيز (يحفظه الله) قام بدعم مشروع طموح عالمي التطبيق باسم ” مشروع خيركم لتعليم القرآن الكريم عن بعد ” لكافة فئات المجتمع على النطاقين المحلي و العالمي باستخدام أحدث التقنيات و بطرق مبتكرة و مشوقة.

وقال في ختام تصريحه: إنه اليوم الذي أعتلى فيه الملك عبدالعزيز رجل التوحيد صهوة المجد وأعلن للملأ عن مولد أمة ترفع إلى السماء كلمة لا اله إلا الله وتمضى إلى أدراج المجد والعلي؛ لتقوم دولة فتية تزهو بتطبيق شرع الإسلام وتصدح بتعاليمه الوسطية السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرة السلام والخير باحثة عن العلم والتطور سائرة بخطى حثيثة نحو غد أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويمدهما بعونه وتوفيقه، ويديم على بلادنا المباركة عزها ورخاءها و أمنها .