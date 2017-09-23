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⁠⁠⁠⁠⁠أمير الحدود الشمالية يرعى حفل اليوم الوطني بالمنطقة

⁠⁠⁠⁠⁠أمير الحدود الشمالية يرعى حفل اليوم الوطني بالمنطقة
خالد الضبيبي(صدى):

يرعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، غدًا الأحد، الحفل المقام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87، بقاعة الأهالي للاحتفالات بعرعر بعد صلاة العشاء.

ويشتمل الحفل الذي تشارك فيه، عدة جهات حكومية على أوبريت وطني، من تقديم طلاب جامعة الحدود الشمالية، ولوحة فنية إعداد تعليم الحدود الشمالية، والعرضة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 8 دقائق

عاش _ سلمان _ ملكنا

حفظ الله بلادنا من كل شر

وكل عام وملكنا وشعبنا وبلادنا بالف خير وعزه وسؤدد

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