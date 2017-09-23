مدير شرطة القصيم: نعيش في العهد الزاهر

سالم المطيري(صدى):

رفع مدير شرطة منطقة القصيم، اللواء بدر الطالب، التهنئة للقيادة، والشعب، بمناسبة الذكرى 87 لليوم الوطني، مؤكداً أنها مناسبة غالية على شعبنا وقيادتنا وبلادنا تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار وتشهد تطور واضح في كافة الأصعدة والمجالات.

وأكد اللواء الطالب أننا نعيش في العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، الذي واصل مسيرة هذه الدولة وقادها بكل عزم وواصل إنجازات إخوانه لخدمة هذا الوطن، مشيرا إلى أننا نحتفل كل عام بما يقدمه الوطن من إنجازات وتطورات تشهدها المملكة تهدف لتعزيز الوحدة الوطنية، عادا الاحتفال باليوم الوطني رسالة عنوانها حب ” القيادة والوطن ” مهداة لهذا البلد.