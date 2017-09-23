⁠⁠⁠⁠⁠مدير جوازات مكة: دولتنا صامدة شامخة رغم التحديات

نايف السالم(صدى):

رفع مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي، مكة التهنئة للقيادة، والشعب بمناسبة اليوم الوطني 87، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا ويحفظ مقدساتنا الإسلامية التي شرّف الله مملكتنا برعايتها وخدمة قاصديها من أنحاء العالم، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان. إنه سميع مجيب الدعاء.

وقال: ” نحتفل باليوم الوطني الذي يعدّ ذكرى لملحمة توحيد وطننا الذي أرسى قواعده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورسّخ فيها العدل، ووحد صفها وجمع كلمتها من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ونقلها إلى الاستقرار والأمن والرخاء، وعزز نهجها أبناؤه من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .

ودعا ” الحربي ” في ختام حديثه الله -عز وجل- أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أيّدهما الله، وأن ينصر جنودنا البواسل الذين يبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن هذا الوطن ومقدساته، ويعلي راية التوحيد خفاقة دائماً وأبداً.