⁠⁠⁠⁠⁠رينو كابتشر تحصل على نسخ Iridium Edition الخاصة في فرنسا فقط

باريس(صدى):

تعتبر رينو كابتشر Iridium أول موديل محدود الانتاج من النسخة المحسنة من السيارة التي ظهرت في عام 2017 في معرض جنيف في الربيع الماضي وطرحت السيارة بأعداد محدودة بلعت 2000 نسخة حصرية كلها للسوق الفرنسي بسعر 23.965 دولار. وما يميزها عن الموديلات العادية مزيج من 4 خيارات لونية للسقف وجسم السيارة وعجلات ألومنيوم اكسبلورر 17 بوصة وطلاء رمادي ألتو لبعض الأجزاء الأمامية والخلفية والجانبية وشعار Iridium على الجانبين.

وقد أضاف مصممو رينو نفس اللمسات الرمادية ألتو داخل السيارة كذلك على فتحات التهوية والأجزاء المحبطة بذراع نقل الحركة مع فرش قماشي وألكانتارا حصري لهذا الموديل الخاص واطار مضيء حول وحدة التحكم بالمناخ, وتتوقف التغييرات عند هذه النقطة ولكن الشركة المصنعة قالت أنها تعتمد على نسخة Intens وهذا يعني أنها ستأتي مزودة بباقة تكنو وR-Link ونظام Bose الصوتي وتوقف عن بعد وباقة سيتي بلس.