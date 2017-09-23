ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس وزراء البحرين بمناسبة اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وأعرب سمو رئيس وزراء مملكة البحرين عن صادق تهانيه بهذه المناسبة، وتمنياته لسمو ولي العهد بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة، التقدم والازدهار والنماء.