بالفيديو.. دبلوماسية سعودية تهنئ القيادة بـ ” اليوم الوطني “
قدمت الوزيرة المفوض بمنظة العمل العربية المستشارة السعودية الهام غسال، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة اليوم الوطني للملكة.
وأشارت ” غسال ” ، إلي أن الاحتفال باليوم الوطني للملكة جاء هذا العام في اعقاب موسم الحج، مضيفة أن هذه الفريضة الإسلامية التي يجتمع من خلالها جميع مسلمي العالم بمختلف ثقافتهم وجنسياتهم ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2104 ] نشر منذ 49 دقيقة
عاش _ سلمان _ ملكنا
حفظ الله بلادنا من كل شر
وكل عام وملكنا وشعبنا وبلادنا بالف خير وعزه وسؤدد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18984 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب