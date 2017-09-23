بالفيديو.. دبلوماسية سعودية تهنئ القيادة بـ ” اليوم الوطني “

خاص(صدى):

قدمت الوزيرة المفوض بمنظة العمل العربية المستشارة السعودية الهام غسال، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة اليوم الوطني للملكة.

وأشارت ” غسال ” ، إلي أن الاحتفال باليوم الوطني للملكة جاء هذا العام في اعقاب موسم الحج، مضيفة أن هذه الفريضة الإسلامية التي يجتمع من خلالها جميع مسلمي العالم بمختلف ثقافتهم وجنسياتهم ” .