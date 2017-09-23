مدير سجون العاصمة: اليوم الوطني خير وسيلة للتعبير عن الانتماء

نايف السالم(صدى):

رفع مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح بن علي القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى توحيد البلاد 87 على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – مؤكدا أن الاحتفال باليوم الوطني خير وسيلة للتعبير عن الانتماء، وحب الوطن ورد الجميل للبلد الذي لم يبخل على الصغير والكبير.

وأفاد أنه في يوم عرس الوطن ومجده ذكرى المحبة والوفاء نجدد العهد مع مليك الحزم والعزم سلمان المحبة وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان – وفقهما الله – حيث لا يخفى على الجميع المواقف الجليلة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال السعي الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة التحديات والظروف التي تعصف بالأمتين العربية والإسلامية.