بالفيديو.. الجبير: النزاع العربي الإسرائيلي أطول نزاع في الوقت الحاضر

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن النزاع العربى الإسرائيلى يعد أقوى النزاع الذى تشهده المنطقة فى تاريخها الحاضر، ولا مبرر لاستمراره.

وأضاف الجبير، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مليشيات الحوثى وصالح تشكل تهديدا لاستقرار البلاد، لذا استجابت دول التحالف لدعوة الحكومة الشرعية فى اليمن لإنقاذ الشعب، ولم يكن للعمل العسكرى فى اليمن خيارات، بل جاء بعد جهود سياسية كبيرة تحث على استقرار اليمن، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تجدد دعمها للعملية السياسية فى اليمن.

وأوضح وزير الخارجية، أن حجم المساعدات المقدمة لليمن فى السنوات الأخير من قبل المملكة العربية السعودية، تجاوز الـ 8 مليارات دولار شملت كافة الجوانب الإنسانية والطبية والإنمائية التى قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمات الأمم المتحدة بما فى ذلك نحو 67 مليون دولار لمواجهة الكوليرا.