أمين ” التعاون الإسلامي ” يهنئ القيادة باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وعبر العثيمين عن عظيم تقديره للقيادة الرشيدة على ما حققته في البلاد من تنمية وتقدم في جميع المجالات وخاصة في خدمة بيت الله الحرام والمسلمين مثمناً دعمها الكبير للمنظمة وأنشطتها.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها زخراً للأمة الإسلامية ويحميها من كيد الحاقدين.