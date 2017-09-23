مي عيدان: زينب العسكري تدرس العودة للوسط الفنى
قالت الكاتبة الصحفية، مى العيدان، أن الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، تدرس العودة للوسط الفني مرة ثانية، عبر بوابة الإنتاج والتأليف، ولن تمثل مرة ثانية، حفاظا على مشاعر زوجها الإماراتى الذي اشترط عليها ذلك قبل الزواج.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 5 ساعات
مي العيدان حاطه خشمها ف بومتةالفنانين
كل مانسم وحدن منهم
جت مثل القطو فاكتن فمها وتتلحوس
زينب خلاص
معد تبي تمثل
غصب يعني
جعلك العيدان الي تدخل فعيونك🤗
رعد ***[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 5 ساعات
الكاتبة / نقلت راى ليس الا :وحرام تقتلوا نفس برية ومن داواء مريض حبه الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 3 ساعات
القرني
والله صادق
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 3 ساعات
مسهم بالخير جميعا
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسييييييت باالنوووووور
وين الغييييييبااات
يشباب انا فهرفي الحين
طلبت طلبات بحدود٤٨ريال
وطلع حسابي٢٤
النص سألته غريبة
قال لي اليوم تخفيضات
كل وجبه نص القيمة
الحقو🤗🤗🤗
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 2 ساعتين
طلبت وجبتين
لي ولقطوي😸😸😸
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 2 ساعتين
سفرنا وتو رجعنا
وركوني بالدوام 5 ايام 16 ساعه يوميا
الله يزينها من عنده
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقرني اروح لهرف على مسؤليتك
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 2 ساعتين
روح طوووووالي
هرفي بمناسبةاليوم الوطني الوجبات بنص القيمه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 54 دقيقة
عسى حظك أزين من حظي
طفي الكهرب فهرفي
بس الحمدلله لحقت وجبه ساخنه
الي وراي شكلهم بيتعشون لحم نيء😂😂😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 54 دقيقة
عساك سالم ياقرني
توني عطيتها ثم عطيتها لين اذنت ثم رجعت للدوام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا لا ترجع ! تجلس عند بيتها وعيالها احسن 😆
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 44 دقيقة
ابوقرن نظام ملحجه يدور التوفير هههههههههههههههههههههههههه
بس احسن ماقلت مي العيدان حاطه خشمها في بومة الفنانين هههههههههههههههههههههههههههههههه
اهيب يابو لحج صاير كوميداني
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 30 دقيقة
طرطور الشمري
البارح عنصرية وسب فخلق الله
ويوم دبغوووك الرجاجيل
ولعنو ابو خيرك
قلبتها مطوعه وطقاااع
جالس تدعي هاه
اقول ضف وجهك بس.قبح الله
النفاق واهله.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 29 دقيقة
بس عجبني لقبك الجديد
ط ر ط و ر
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 25 دقيقة
طرطور وارتسب ابوقرن الحنطور هههههههههههههههه
وسيعن صدرك يابولحج من كثر ماتقرا تعليقاتي خذيت شوي من صدور الشمالية
استمر استمر ياقاهرهم انت اقوى واحد وقاهرهم ههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياشمري
وسع صدرك واحترم الموجودين
والقرني ونعم الرجل
انت علامك يابعدي
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 17 دقيقة
وش سالفة انت تدعي اما لو تطلع جارنا راعي الكراسيدا المخنز اعوذ بالله
انت مصلي معنا اليوم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1030 ] نشر منذ 16 دقيقة
حنت للفن الماخوذة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 15 دقيقة
خله خله
لعنو ابو من جابه البارح
ادبغوه دبغ الحمار
ارجع لخبر تفاصيل تعذيب اب لأبنه
مسحو به القااااع مسسسسسسح
خله ينفس عن صدره شوي
لو انا ابمكانه ابنتحر
كلام امس مهو شوي
اهانوه اهانة الحمير اكرمكم الله
وفاضين له اليلة
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 11 دقيقة
طرطور
وين رحت
اليله صباحي تعال😂😂😂😂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 10 دقائق
ماشاء الله
طرطور يصلي
لا مني مصدق
طرطور مغيره
يصلي
هههههههعه عههههههههه
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 9 دقائق
ابشر يا اخصائي ولو ان صدري وسيع بس احب اشاكس مع المشاكسين
يستردي عبرت عن عدم حبي للملحجه وسلومهم ونقز هالوغد مسوي حميه معهم
والحين مسميني طرطور مايكفي اني متعقد من اسمي القديم طرثوث لا احساس بالمشاعر ولا شين
الوكاد ابشر
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 6 دقائق
على فكرة ياشباب
الله يعز البلد وفيها مطاوعه وناس فيهم خير
لكن الطرطور هذه من المندسين الي يحاولون يشوهون صورة الدين
والدليل تناقضه فكلامه
يسب اهل جيزان ويتهمهم بالهمجيه وهو نعال فرجل اصغر واحد فيهم
واليوم فخبر نصرة الحربي مسوي مطوع
بس دسته دووووووس
والحين توه يتحمى ويطلع
ياشباب انتبهو من المندسين ومثيرين الفتن بين القبايل
لاتستهينون بهم
شغاااالين صح وانتو غافلين
انتبههههههو
وركزو على الكلتم زين.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 6 دقائق
ياشمري مبشر وسالم
عساك سالم ياولد الطنايا