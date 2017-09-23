⁠⁠⁠⁠⁠مي عيدان: زينب العسكري تدرس العودة للوسط الفنى

نورة الشهري(صدى):

قالت الكاتبة الصحفية، مى العيدان، أن الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، تدرس العودة للوسط الفني مرة ثانية، عبر بوابة الإنتاج والتأليف، ولن تمثل مرة ثانية، حفاظا على مشاعر زوجها الإماراتى الذي اشترط عليها ذلك قبل الزواج.