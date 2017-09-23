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⁠⁠⁠⁠⁠مي عيدان: زينب العسكري تدرس العودة للوسط الفنى

⁠⁠⁠⁠⁠مي عيدان: زينب العسكري تدرس العودة للوسط الفنى
نورة الشهري(صدى):

قالت الكاتبة الصحفية، مى العيدان، أن الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، تدرس العودة للوسط الفني مرة ثانية، عبر بوابة الإنتاج والتأليف، ولن تمثل مرة ثانية، حفاظا على مشاعر زوجها الإماراتى الذي اشترط عليها ذلك قبل الزواج.

 


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27 تعليق

[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 5 ساعات

مي العيدان حاطه خشمها ف بومتةالفنانين
كل مانسم وحدن منهم
جت مثل القطو فاكتن فمها وتتلحوس
زينب خلاص
معد تبي تمثل
غصب يعني
جعلك العيدان الي تدخل فعيونك🤗

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 5 ساعات

الكاتبة / نقلت راى ليس الا :وحرام تقتلوا نفس برية ومن داواء مريض حبه الله

[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسييييييت باالنوووووور
وين الغييييييبااات
يشباب انا فهرفي الحين
طلبت طلبات بحدود٤٨ريال
وطلع حسابي٢٤
النص سألته غريبة
قال لي اليوم تخفيضات
كل وجبه نص القيمة
الحقو🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 2 ساعتين

سفرنا وتو رجعنا

وركوني بالدوام 5 ايام 16 ساعه يوميا

الله يزينها من عنده

[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياقرني اروح لهرف على مسؤليتك

[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 54 دقيقة

عساك سالم ياقرني

توني عطيتها ثم عطيتها لين اذنت ثم رجعت للدوام

[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 47 دقيقة

لا لا ترجع ! تجلس عند بيتها وعيالها احسن 😆

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 44 دقيقة

ابوقرن نظام ملحجه يدور التوفير هههههههههههههههههههههههههه

بس احسن ماقلت مي العيدان حاطه خشمها في بومة الفنانين هههههههههههههههههههههههههههههههه
اهيب يابو لحج صاير كوميداني

[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 30 دقيقة

طرطور الشمري
البارح عنصرية وسب فخلق الله
ويوم دبغوووك الرجاجيل
ولعنو ابو خيرك
قلبتها مطوعه وطقاااع
جالس تدعي هاه
اقول ضف وجهك بس.قبح الله
النفاق واهله.

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 25 دقيقة

طرطور وارتسب ابوقرن الحنطور هههههههههههههههه

وسيعن صدرك يابولحج من كثر ماتقرا تعليقاتي خذيت شوي من صدور الشمالية
استمر استمر ياقاهرهم انت اقوى واحد وقاهرهم ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 20 دقيقة

ياشمري

وسع صدرك واحترم الموجودين

والقرني ونعم الرجل

انت علامك يابعدي

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 17 دقيقة

وش سالفة انت تدعي اما لو تطلع جارنا راعي الكراسيدا المخنز اعوذ بالله
انت مصلي معنا اليوم

[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 15 دقيقة

خله خله
لعنو ابو من جابه البارح
ادبغوه دبغ الحمار
ارجع لخبر تفاصيل تعذيب اب لأبنه
مسحو به القااااع مسسسسسسح
خله ينفس عن صدره شوي
لو انا ابمكانه ابنتحر
كلام امس مهو شوي
اهانوه اهانة الحمير اكرمكم الله
وفاضين له اليلة

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 9 دقائق

ابشر يا اخصائي ولو ان صدري وسيع بس احب اشاكس مع المشاكسين
يستردي عبرت عن عدم حبي للملحجه وسلومهم ونقز هالوغد مسوي حميه معهم
والحين مسميني طرطور مايكفي اني متعقد من اسمي القديم طرثوث لا احساس بالمشاعر ولا شين
الوكاد ابشر

[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 6 دقائق

على فكرة ياشباب
الله يعز البلد وفيها مطاوعه وناس فيهم خير
لكن الطرطور هذه من المندسين الي يحاولون يشوهون صورة الدين
والدليل تناقضه فكلامه
يسب اهل جيزان ويتهمهم بالهمجيه وهو نعال فرجل اصغر واحد فيهم
واليوم فخبر نصرة الحربي مسوي مطوع
بس دسته دووووووس
والحين توه يتحمى ويطلع
ياشباب انتبهو من المندسين ومثيرين الفتن بين القبايل
لاتستهينون بهم
شغاااالين صح وانتو غافلين
انتبههههههو
وركزو على الكلتم زين.

[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 6 دقائق

ياشمري مبشر وسالم

عساك سالم ياولد الطنايا

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