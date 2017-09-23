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سعاد صالح تعتذر عن فتوي معاشرة البهائم

سعاد صالح تعتذر عن فتوي معاشرة البهائم
القاهرة(صدى):

اعتذرت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر، عن فتوى معاشرة البهائم، في حالة عدم القدرة على الزواج.

وأكدت في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنها أخطأت، لأنه ليست كل الأقوال الموجودة فى الفقه تقال على الملأ، مطالبة بضرورة تنقية كتب التراث الديني.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34310 ] نشر منذ 45 دقيقة

علامهم هذولا ,,؟

.. ويش هدفهم من هاالفتاوى الشاذه ، مثل وجيههم ؟؟

[ عدد التعليقات: 1994 ] نشر منذ 42 دقيقة

يجب ان تبدئي بتنقية عقلك المريض , والسؤال كيف صرتي رئيسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر

[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 10 دقائق

علشان هي بهيمه

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