سعاد صالح تعتذر عن فتوي معاشرة البهائم

القاهرة(صدى):

اعتذرت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر، عن فتوى معاشرة البهائم، في حالة عدم القدرة على الزواج.

وأكدت في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنها أخطأت، لأنه ليست كل الأقوال الموجودة فى الفقه تقال على الملأ، مطالبة بضرورة تنقية كتب التراث الديني.