سعاد صالح تعتذر عن فتوي معاشرة البهائم
اعتذرت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر، عن فتوى معاشرة البهائم، في حالة عدم القدرة على الزواج.
وأكدت في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنها أخطأت، لأنه ليست كل الأقوال الموجودة فى الفقه تقال على الملأ، مطالبة بضرورة تنقية كتب التراث الديني.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34310 ] نشر منذ 45 دقيقة
علامهم هذولا ,,؟
.. ويش هدفهم من هاالفتاوى الشاذه ، مثل وجيههم ؟؟
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1994 ] نشر منذ 42 دقيقة
يجب ان تبدئي بتنقية عقلك المريض , والسؤال كيف صرتي رئيسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18974 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله المستعان والله يصلح الحال
يا ادميه فين عايشه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 10 دقائق
علشان هي بهيمه