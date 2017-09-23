الجزائر تهنئ المملكة بيومها الوطنى

نايف السالم(صدى):

بعث الرئيس الجزائرى، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله – بمناسبة إحياء بلاده للذكرى 87 لتأسيسها قال فيها: ” يسعدنى، وبلدكم الشقيق يحتفل بالذكرى 87 لتأسيس المملكةأن أتوجه إلى حضرتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسى، بأحر التهانى وأصدق التمنيات بدوام الصحة والهناء، سائلا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والعافية والهناء، ويحقق للشعب السعودى الشقيق ما يتطلع إليه من استمرار التقدم والرخاء تحت قيادتكم الحكيمة ” .

وأضاف بوتفليقة ” أغتنم هذه الفرصة السعيدة لأنوه بالمستوى المتميز الذى بلغته العلاقات بين بلدينا، وأؤكد حرصنا وعزمنا الدائم على تعزيزها وتوسيع مجالاتها، للارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين ” .