كشف حقيقة فضيحة برشلونة في قضية فيليب كوتينيو

نواف السالم(صدى):

انتشرت تسريبات بشأن مفاوضات برشلونة مع فيليب كوتينيو جناح ليفربول، تشير إلى أن النادي الكتالوني تفاوض مع الجناح البرازيلي دون علم ناديه وعرض عليه مبلغًا أقل مما رفضه مع ليفربول.

وكان ألبرت سولير المدير الرياضي لبرشلونة متصدر الليغا أعلن مطلع الشهر الحالي أن ناديه تخلى عن آماله في التعاقد مع كوتينيو، بعد طلب النادي الإنجليزي 200 مليون يورو (237.14 مليون دولار) للاستغناء عن لاعب الوسط البرازيلي.

إلا أن ليفربول نفى هذا الأمر تمامًا، وأكد أن اللاعب لم يكن مطروحًا للبيع من الأساس ولم يتفاوض النادي مع برشلونة بشأنه.

وكشفت صحيفة ” دير شبيغل ” الألمانية وثائق مسربة تؤكد صحة رواية ليفربول من القصة، وتنفي تمامًا ما ادّعاه سولير بشأن طلب النادي الإنجليزي 200 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار عن وثائق تضم رسائل متبادلة عبر البريد الإلكتروني بين أوسكار غراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، ومايكل إدواردز، المدير الرياضي لليفربول منذ 20 يوليو الماضي، وأوضحت الوثائق أن ليفربول أكد مرارًا أن كوتينيو ليس للبيع.

وفي أوائل أغسطس عاد البلوغرانا بعرض جديد يبلغ 90 مليون يورو مع 40 مليونًا إضافية للامتيازات رغم الرد السلبي من ليفربول.

لكن رد إدواردز جاء أكثر وضوحًا في تلك المناسبة قائلًا في رسالته إلى غراو: “ أطلب منكم بأدب التوقف عن مضايقة كوتينيو والتأثير عليه سواء علنًا أو سرًا، لن يغير أي مبلغ من المال من موقفنا ” .

واتهم ليفربول برشلونة بالتفاوض مع اللاعب سرًا، ولكن وفقًا للوثائق، فإن غراو قال إن ذلك حدث من جانب النادي الإنجليزي.

وكان هناك في الواقع اتفاق من 20 صفحة بين كوتينيو وبرشلونة في 31 أغسطس الماضي، وكان البرازيلي سيحصل بموجبه على 115 مليون يورو على مدى 5 سنوات وسيحصل وكيله على 10 ملايين في حال بلوغ الصفقة 100 مليون، وذلك دون علم ليفربول الذي أعرب عن غضبه من تصرفات برشلونة عقب كشف هذه الواقعة.

وعقب انتهاء فترة الانتقالات الشهر الماضي جدد كوتينيو التزامه مع ناديه ليفربول ” لتحقيق طموحاته ” .