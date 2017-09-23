منسوبو القوات المسلحة يهنئون القيادة وشعب المملكة

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة اليوم الوطني رفع منسوبو القوات المسلحة بالمملكة بكافة قطاعاتها العسكرية, التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ لوطننا الغالي سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وإستقرارها في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة .