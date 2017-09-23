الفيحاء: نحترم سامي الجابرلكن لن نتعاقد معه
استنكر مصدر مسؤول في نادي الفيحاء صحة الأنباء المتداولة عن إنهاء عقد المدرب الروماني الحالي جالكا، وتعيين المدرب سامي الجابر خلفاً عنه.
وقال المصدر سامي الجابر يحظى بالكثيراً من الاحترام ولكن ليس هناك أي نية لإقالة المدرب جالكا، نثق بشكل كامل في قدراته، والفريق يتطور من مباراة الى أخرى، ومتفائلون بالمرحلة المقبلة التي ستحمل تحسناً في النتائج .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2082 ] نشر منذ 1 ساعة
يا سامي شوف لك مصدر رزق غير التدريب ……. فكل الاندية تأكدت انك لست اهلا بالتدريب
يكفي توريطك للشباب
ابو وليد[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 37 دقيقة
استنكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18974 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب