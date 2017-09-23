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الفيحاء: نحترم سامي الجابرلكن لن نتعاقد معه

الفيحاء: نحترم سامي الجابرلكن لن نتعاقد معه
ماجد محمد(صدى):

استنكر مصدر مسؤول في نادي الفيحاء صحة الأنباء المتداولة عن إنهاء عقد المدرب الروماني الحالي جالكا، وتعيين المدرب سامي الجابر خلفاً عنه.

وقال المصدر سامي الجابر يحظى بالكثيراً من الاحترام ولكن ليس هناك أي نية لإقالة المدرب جالكا، نثق بشكل كامل في قدراته، والفريق يتطور من مباراة الى أخرى، ومتفائلون بالمرحلة المقبلة التي ستحمل تحسناً في النتائج .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2082 ] نشر منذ 1 ساعة

يا سامي شوف لك مصدر رزق غير التدريب ……. فكل الاندية تأكدت انك لست اهلا بالتدريب

يكفي توريطك للشباب

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 37 دقيقة

استنكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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