مدير مستشفى الامام : اليوم الوطني التحام بين القيادة والشعب

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير مستشفى الامام عبد الرحمن الفيصل الدكتور عتيق بن محمد القرني بإسمه ونيابةً عن منسوبي المستشفى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض – حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 87 للمملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز -حفظه الله – .

وقال بهذه المناسبة في كل عام تتجدد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا لنستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نهضة الوطن واللحمة المتميزة بين القيادة وشعبها الكريم .

وفي الختام دعى القرني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين ان يحفظهم ويسدد للخير خطاهم ،وأن يحفظ ويديم لهذه البلاد الأمن والأمان ويحفظها من كيد الأعداء .