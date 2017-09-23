⁠⁠⁠⁠⁠3 نصائح هامة لتجنب الخيانة الزوجية

نورة الشهري(صدى):

تعتبر الخيانة الزوجية من أكثر المشاكل التي تهدد العلاقة بين الزوجين ، ولتجنّب حصولها، تقدم أخصائية أجتماعية 3 نصائح للحفاظ على حياة زوحية سعيدة.

ما هي أسباب الخيانة الزوجية.

– انعدام الثقة بالنفس : إن شعور أحد الزوجين بأنه غير مرغوب من قبل الطرف الآخر يجعله يفقد الثقة بنفسه ويبحث عن التقدير عند شخص آخر.

– عدم الاكتفاء الجنسي : قد يتسبب الروتين والحياة الجنسية المملة بعدم إكتفاء جنسي يدفع بالأزواج إلى الخيانة. أي بعدما يصل الزوجان إلى ممارسة العلاقة الحميمة كواجب زوجي دون الشعور بالمتعة.

– أحد الوالدين خائن : ليس من الواضح ما إذا كان هناك ما يسمى بجين الخيانة، ولكن بعض الأبحاث تشير إلى أن قيام أحد الوالدين بالخيانة يؤثر سلباً على نظرة أولادهم للزواج والإلتزام. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة صغيرة نشرت في مجلة Journal of Family Issues الصادرة في نيسان 2015 أن الأشخاص الذين عانوا من الخيانة في عائلاتهم هم أكثر عرضة لخيانة شريك حياتهم في المستقبل.

نصائح لتجنب الخيانة الزوجية:

– التواصل بين الزوجين ، إذا كنت ترغبين بالحفاظ على زواجك وعلى شريك حياتك، عليك فعلاً أن تتواصلي معه بشكل أفضل يومياً. لا تركزي فقط على إخباره تفاصيل نهارك، بل إجعلي المحادثات بينكما أعمق تحمل كل ما تشعرين به وما تحلمين بأن تنفذيه، طموحاتك في العمل، أفكارك وخطط مستقبلية لحياتكما سوياً ، كما وبإمكانكما التخطيط لعطلة قريبة أو سفر، كلها أمور تغني علاقتكما وتبنيها على أسس قوية.

– تقدير الأمور الصغيرة ، من المهم التعبير لزوجك عن تقديرك له ، حتى بالنسبة للأمور الصغيرة التي يقوم بها. وتجنبي التذمر والتحدث بالمشكلات التي تواجهانها أمام الأصدقاء.

– كوني أنت المبادرة ، إحرصي على تجديد علاقتكما الحميمة باستمرار وجعلها مليئة بالشغف. إن القبلة والمداعبات والكلام المثيرة للرغبة هي من أساسيات الحفاظ على سلامة سير العلاقة وتجنب الخيانة الزوجية.