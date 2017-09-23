سما المصري تهدد غادة عبدالرازق : متنسيش فيديو الفضيحة

نورة الشهري(صدى):

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي علقت الفنانة سما المصري، على ما صورة نشرتها الممثلة المصرية غادة عبدالرازق ، تنتقد بها الفنان أحمد الفيشاوي بعد كلامه الذي صدم الجميع بعبارت بزئية في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مصر .

حيث كتبت غادة عبدالرازق على صورة نشرتها تجمع بين احمد الفيشاوي وأحمد مالك : ” هي دي الديمقراطية والحرية الشخصية.. برافو مهرجان الجونة يا خسارة طلعتونا بأوسخ شكل “.

ومن جانبها علقت سما المصري على صورة غادة عبد الرازق: ” كلنا فاسدوون لا استثني أحداً..غادة وليلى وهيفا وإلهام ونانسي وسما وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك..أحنا كلنا وسط ميشرفش حد من الأخر وسط ملوث ومتنسيش يا غادة الفيديو بتاعك.. وانا مش هنسى البيكيني فبلاش تشتمي حد كلنا ملطوطين “.