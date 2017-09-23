بالفيديو.. مواطن يكشف تجهيز عمالة باكستانية لحم ” حمار “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعمالة من الجنسية الباكستانية تجهز لحم ” الحمار “.
ويظهر بالمقطع الذي صوره مواطن لتوثيق الواقعة، شخصين من الجنسية الباكستانية، وأمامهما قطع من اللحمة، قال ملتقط المقطع إنها لحمة حمير.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع، حيث حقق انتشارا واسعا، فيما سخر البعض من أن اللحمة لحمار.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18965 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعووووووه ياكبدي تقلبت
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي هذا ماجناة البلد من الأجانب
واكلنا لة مو مأثر فينا
بس
من كم يوم اشوف ناس لمن تكلمة يقول هاااااااة
الظاهر عطاها القاز مقلقل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3948 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجَـع ياجِعـهم .لايكـون بس ذا هولحـم ألمـقَلـقَل إللـي ناكـله بالمـطاعِـم .؟😡😡😡😡😡.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34308 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, يااخي نصيحه لوجه الله ,, في المطعم لاتطلب الا دجاج ,, وبس غيره لا تطلب شي ,, حتى الماء جبه معك ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18965 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
سعيد[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 56 دقيقة
أما أفضل مقطع شفته اللي قاعد يمزمز على عظم صغير شكلها أصابع كلب ويسأله خويه كيف اللحم . يقول طعمه طيب لكن العظم مختلف علي .ههههههههههه بالهنا والمازولا وليسوا وعافية تكلك وجبة كلاب وحمير دافية .
ههههههههههه. ههههههههههه