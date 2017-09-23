بالفيديو.. مواطن يكشف تجهيز عمالة باكستانية لحم ” حمار “

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعمالة من الجنسية الباكستانية تجهز لحم ” الحمار “.

ويظهر بالمقطع الذي صوره مواطن لتوثيق الواقعة، شخصين من الجنسية الباكستانية، وأمامهما قطع من اللحمة، قال ملتقط المقطع إنها لحمة حمير.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع المقطع، حيث حقق انتشارا واسعا، فيما سخر البعض من أن اللحمة لحمار.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من مكان وتوقيت التقاط المقطع.