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  3. مودل روز تهنئ شعبها السعودي بمناسبه اليوم الوطني

مودل روز تهنئ شعبها السعودي بمناسبه اليوم الوطني




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19704 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأب يماني والأم سورية
وساكنه ف امريكا
بس اعتبريها وصلت
ولاتنسين ماتدعين لطليقك
لولا الله ثم هو
ماكان في ج ن س ي ه🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 12 دقيقة

ههههههه تهنءى شعبها الحق على اللي جنسك ناقصين غثاء

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