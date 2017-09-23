مودل روز تهنئ شعبها السعودي بمناسبه اليوم الوطني

السبت 23
سبتمبر
الأب يماني والأم سورية
وساكنه ف امريكا
بس اعتبريها وصلت
ولاتنسين ماتدعين لطليقك
لولا الله ثم هو
ماكان في ج ن س ي ه🤗🤗🤗
ههههههه تهنءى شعبها الحق على اللي جنسك ناقصين غثاء
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19704 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأب يماني والأم سورية
وساكنه ف امريكا
بس اعتبريها وصلت
ولاتنسين ماتدعين لطليقك
لولا الله ثم هو
ماكان في ج ن س ي ه🤗🤗🤗
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههه تهنءى شعبها الحق على اللي جنسك ناقصين غثاء