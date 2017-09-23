عاصفة صوالحة عسير تُسقط ١٠ أعمدة و تبيت الأهالي في ظلام دامس حتى اليوم التالي

محمد بن طحيطح(صدى):

اسقطت عاصفة شديدة، مساء أمس الجمعة ، عدد من الأعمدة الكهربائية وأدت إلى قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى من بينها قرى مليحة وبني ذيب التابعة لمركز الصوالحة بمحافظة محايل عسير .

وأوضحت المصادر إلى أن الانقطاع نتج عن سقوط عدد من الأعمدة بلغ عددها ١٠ أعمدة للضغط العالي،مما تسبب في عدم وصول آليات الكهرباء للموقع مما جعلهم ينتظرون إلى صباح اليوم التالي لوصول تعزيزات من حلي والقنفذة .

وناشد أهالي مليحة وبني ذيب أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد النظر في معاناتهم جراء وعورة الطريق الرملي المؤدي إلى قراهم .