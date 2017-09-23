بالفيديو .. مرضى خليجيون يحتفلون بزواج طبيبة بريطانية
تزوجت طبيبة في المستشفي البريطاني ، فقرر المرضي الاحتفال بالزواج بطريقتهم الخاصة .
نشر فيديو على مواقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” أحتفال المرضى الخليجيين بالمستشفى البريطاني بزواج طبيبة بريطانية بالغناء والرقص و ذلك دلالة على حب الشعب الخليجي للشعوب الأخرى وتقديره لهم .
طبيبة في مستشفى بريطاني، تزوجت، فقرر المرضى الخليجيين الترحيب بها والاحتفال معها في حديقة المستشفى بطريقتهم الخاصة. pic.twitter.com/f81Dq9JqGn
— لبيب Labeeb (@LabeebHub) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19704 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدهم كلهم
ويشفي كل مريض🤗
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يشافيهم جميعا و مبروك للطبيبة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34297 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 54 دقيقة
مبروك للطبيبه و الله يشفيهم ويعافيهم .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههه صدق انهم مرضى