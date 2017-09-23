بالفيديو .. مرضى خليجيون يحتفلون بزواج طبيبة بريطانية

لندن(صدى):

تزوجت طبيبة في المستشفي البريطاني ، فقرر المرضي الاحتفال بالزواج بطريقتهم الخاصة .

نشر فيديو على مواقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” أحتفال المرضى الخليجيين بالمستشفى البريطاني بزواج طبيبة بريطانية بالغناء والرقص و ذلك دلالة على حب الشعب الخليجي للشعوب الأخرى وتقديره لهم .

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