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” التجارة ” تعاقب سلسلة مطاعم شهيرة لنشرها إعلانا مضللا

” التجارة ” تعاقب سلسلة مطاعم شهيرة لنشرها إعلانا مضللا
طلال الغامدي(صدى):

عاقبت وزارة التجارة مطاعم شهيرة لنشرها عرضاً إعلانياً تضمن تضليلاً للمستهلك.

ووفقاً للمعلومات نشر المطعم عرضاً بعنوان ” إذا كان اسمك سلمان أكلك مجاناً ” ، وبعد اتجاه بعض الأشخاص للمطعم تبيّن أن العرض لا يشمل سوى طلبات معيّنة لا تتجاوز 100 ريال.

” التجارة ” ضبطت المخالفة في مختلف المناطق، وألزمتهم بتصحيح الإعلان ليكون ” إذا كان اسمك سلمان وجبة عمو حمزة بالمجان “.

” التجارة ” حذّرت من زيف وعدم مصداقية إعلانات وعروض هذه الأيام، وناشدت إبلاغها على الرقم 1900 عن الإعلانات والعروض الكاذبة.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات

عاقبت وزارة التجارة مطاعم شهيرة لنشرها عرضاً إعلانياً تضمن تضليلاً للمستهلك.

[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا اسمه استغلال

[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 5 ساعات

العرض لا يشمل سوى طلبات معيّنة لا تتجاوز 100 ريال
نصابين

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا زيف وعدم مصداقية

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات

طيب

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات

كذابين

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات

استغلال لاسم سليمان
ولكن على مين
هههههه

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات

إذا كان اسمك سلمان أكلك مجاناً
هى حصلت هيك

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 2 ساعتين

عمو حمزه يحيكم .

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 21 دقيقة

طيب وينكم عن مطاعم مناحي في مكة وجدة اللي يقول الخروف الثاني 87 ريال فقط
طبعا اذا اخذت الاول من عندهم بقيمه1400 ريال وهو في الاصل ما يساوي 700ريال مع الطبخ لصغر سنه
هذا النصب والضحك على الدقون

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