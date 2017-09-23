” التجارة ” تعاقب سلسلة مطاعم شهيرة لنشرها إعلانا مضللا

طلال الغامدي(صدى):

عاقبت وزارة التجارة مطاعم شهيرة لنشرها عرضاً إعلانياً تضمن تضليلاً للمستهلك.

ووفقاً للمعلومات نشر المطعم عرضاً بعنوان ” إذا كان اسمك سلمان أكلك مجاناً ” ، وبعد اتجاه بعض الأشخاص للمطعم تبيّن أن العرض لا يشمل سوى طلبات معيّنة لا تتجاوز 100 ريال.

” التجارة ” ضبطت المخالفة في مختلف المناطق، وألزمتهم بتصحيح الإعلان ليكون ” إذا كان اسمك سلمان وجبة عمو حمزة بالمجان “.

” التجارة ” حذّرت من زيف وعدم مصداقية إعلانات وعروض هذه الأيام، وناشدت إبلاغها على الرقم 1900 عن الإعلانات والعروض الكاذبة.