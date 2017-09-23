” التجارة ” تعاقب سلسلة مطاعم شهيرة لنشرها إعلانا مضللا
عاقبت وزارة التجارة مطاعم شهيرة لنشرها عرضاً إعلانياً تضمن تضليلاً للمستهلك.
ووفقاً للمعلومات نشر المطعم عرضاً بعنوان ” إذا كان اسمك سلمان أكلك مجاناً ” ، وبعد اتجاه بعض الأشخاص للمطعم تبيّن أن العرض لا يشمل سوى طلبات معيّنة لا تتجاوز 100 ريال.
” التجارة ” ضبطت المخالفة في مختلف المناطق، وألزمتهم بتصحيح الإعلان ليكون ” إذا كان اسمك سلمان وجبة عمو حمزة بالمجان “.
” التجارة ” حذّرت من زيف وعدم مصداقية إعلانات وعروض هذه الأيام، وناشدت إبلاغها على الرقم 1900 عن الإعلانات والعروض الكاذبة.
عزيز[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات
عاقبت وزارة التجارة مطاعم شهيرة لنشرها عرضاً إعلانياً تضمن تضليلاً للمستهلك.
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا اسمه استغلال
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 5 ساعات
العرض لا يشمل سوى طلبات معيّنة لا تتجاوز 100 ريال
نصابين
ام عماد[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا زيف وعدم مصداقية
عنود[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههه
Roveen[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
ام نايف[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات
كذابين
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات
استغلال لاسم سليمان
ولكن على مين
هههههه
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 5 ساعات
إذا كان اسمك سلمان أكلك مجاناً
هى حصلت هيك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18982 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
زائر[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمو حمزه يحيكم .
عجايب[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب وينكم عن مطاعم مناحي في مكة وجدة اللي يقول الخروف الثاني 87 ريال فقط
طبعا اذا اخذت الاول من عندهم بقيمه1400 ريال وهو في الاصل ما يساوي 700ريال مع الطبخ لصغر سنه
هذا النصب والضحك على الدقون