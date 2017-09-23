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جمعية التوحد في جازان تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

جمعية التوحد في جازان تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (رجال، ونساء)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– محاسب.
– معلمة توحد (وظيفتين).
– أخصائية تخاطب (وظيفتين).
– أخصائية نفسية.
– باحثة اجتماعية.
– سكرتيرة.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم بتاريخ 10 محرم 1439هـ.


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