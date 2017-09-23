جمعية التوحد في جازان تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
وفرت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان وظائف تعليمية وإدارية شاغرة (رجال، ونساء)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– محاسب.
– معلمة توحد (وظيفتين).
– أخصائية تخاطب (وظيفتين).
– أخصائية نفسية.
– باحثة اجتماعية.
– سكرتيرة.
وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم بتاريخ 10 محرم 1439هـ.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19062 ] نشر منذ 49 دقيقة
بالتوفيق للجميع