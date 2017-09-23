الشايع الدولية للتجارة تطرح 30 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الشايع الدولية للتجارة، 30 وظيفة شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- طاهي (عدد 4 وظائف / جدة).

2- رئيس الطهاة (وظيفتين / جدة).

3- مسؤول مخزون مطعم (الرياض).

4- مسؤول الموارد البشرية (الدمام).

5- مساعد خدمة ضيافة مطعم (وظيفتين / جدة).

6- موظف خدمة ضيافة وعملاء (وظيفتين / جدة).

7- مساعد مدير مطعم (وظيفتين / جدة).

8- مدير مطعم (عدد 4 وظائف / جدة).

9- مشرف مطعم (وظيفتين / جدة).

10- مدير منطقة (جدة).

11- مضيف (عدد 3 وظائف / جدة).

12- مدير مطبخ (جدة).

13- تنفيذي تطوير العملاء (جدة).

14- مدير أول (جدة).

15- رئيس الحسابات (جدة).

16- مسؤول مخزون مطعم (جدة).

17- أمين صندوق (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط ” http://jobsearch.alshaya.com/cau/en/filter/?location-group=Saudi+Arabia “.