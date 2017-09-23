شركة إميرسون تعلن عن وظائف شاغرة في الدمام والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إميرسون الدولية ” Emerson ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للمواطنين، لحمَلة الدرجة الجامعية وشهادة الدبلوم فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني دهان.

– مهندس الخدمة.

– فني لحام.

– فني صيانة.

– فني ميكانيكا.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:

https://emerson.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=en