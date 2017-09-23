المملكة تفوز بالآيزو ” ISO “

نايف السالم(صدى):

فازت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للفترة ما بين 2018 إلى 2020 م، وذلك خلال الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية للمنظمة الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين.

وجاء الأجتماع برأسه محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ حيث تم عقد عدد من الاجتماعات على هامش الاجتماع لتنسيق التعاون والتكامل في نشاطات التقييس مع هيئات التقييس الإقليمية، مثل هيئة التقييس الخليجية والمنظمة العربية للتعدين والتنمية الصناعية وأجهزة التقييس في الدول الشقيقة والصديقة.