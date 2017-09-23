بالفيديو.. بكاء هستيري لسيدة عند تقبيل أبنائها لقدمها

القاهرة(صدى):

أقدم عدد من الأشقاء المصريين على تقبيل قدم والدتهم ووالدهم أمام الحضور خلال حفل زفاف شقيقهم ، ما أثار اعجاب وبكاء الحضور.

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لابناء يقفون حول والديهم في حفل زفاف شقيقهم، ثم تم تشغيل موسيقى لأغنية عن الأم ، وقام الابناء بالانحناء وتقبيل قدم والدتهم وابيهم للتعبير عن مدى حبهم لهما ، ما دفع الام للدخول في حالة بكاء وسط تصفيق وبكاء الحضور