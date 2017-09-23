بالفيديو.. بكاء هستيري لسيدة عند تقبيل أبنائها لقدمها
أقدم عدد من الأشقاء المصريين على تقبيل قدم والدتهم ووالدهم أمام الحضور خلال حفل زفاف شقيقهم ، ما أثار اعجاب وبكاء الحضور.
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لابناء يقفون حول والديهم في حفل زفاف شقيقهم، ثم تم تشغيل موسيقى لأغنية عن الأم ، وقام الابناء بالانحناء وتقبيل قدم والدتهم وابيهم للتعبير عن مدى حبهم لهما ، ما دفع الام للدخول في حالة بكاء وسط تصفيق وبكاء الحضور
شوفو عملو ايه في امهم بجد خلوني اعيط 😢😢#gogo
Posted by ياخراشي on Tuesday, September 19, 2017
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19700 ] نشر منذ 1 ساعة
شعور ماينوصف
اتصلت على أميمتي الله يحفظها ويحفظ لكم امهاتكم
فرمضان
فقالت لي انا فمستشفى عسير
انت وينك جيت أبها
قلت إي والله شفيني عند مدخل المستشفى
اطلعت تركض
وتلمني وتحضني وانحنيت وجلست ع الأرض ابوس رجولها
فتحاول تشيلني
قلت يمه انا ثقيل الحين مني مثل اول😂😂
الله يسعدها
قبل امس زرتها لقيتها موزيه لي ذري من لحمةالعيد فاالثلاجة
ياأخوان الوالدين والأم بالذات
قسم باالله انهم جنةالله ع ارضه😘😘😘
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34280 ] نشر منذ 52 دقيقة
الرحمه من الله ..