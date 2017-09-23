صحة المدينة تغلق 6 مجمعات للأسنان ومختبرا طبيا وتغرمهم 560 ألف ريال

طلال الغامدي(صدى):

أغلقت إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة ستة مجمعات مخالفة لطب الأسنان ومختبرا طبيا في مجمع آخر وفرضت عليها غرامات مالية بقيمة 540 ألف ريال.

كما أغلقت بعض الأقسام الطبية في أحد المستشفيات الخاصة في محافظة ينبع وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، وذلك لرصد مخالفات عدة استوجبت الإغلاق لحين تلافيها ومعالجتها.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية في بيان أصدرته عدم التهاون مع مثل هذه المخالفات في أي منشأة صحية يثبت قصورها في تقديم الخدمة للمرضى، مشيرة إلى الاستمرار في الجولات التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية، كما تقدر التزام الكثير من المؤسسات الصحية بالاشتراطات والأنظمة الصحية والتي تم الاطلاع عليها أثناء تلك الجولات.

ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية ملاحظة أو قصور في الخدمة الصحية المقدمة عبر الرقم المخصص لذلك 937.

من جهة ثانية، دشنت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة المختبر المرجعي بمركز المهد الشمالي للرعاية الصحية الأولية، بعد تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات لإجراء تحاليل الدم ودعمه باختصاصيين وفنيي مختبر يشرف عليهم طبيب مختبر متخصص، مما يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في المحافظة والقرى التابعة لها، كما تسلمت المديرية مشروع تطوير وتهيئة بيئة العمل بمستشفى محافظة المهد الذي استغرق تنفيذه ثمانية أشهر، وتضمن أقسام (الاستقبال، التنويم، الطوارئ، السجلات الطبية، عيادات الأطباء، الإدارة الطبية، حقوق وعلاقات المرضى وشؤون المرضى).

يشار إلى أن مستشفى محافظة المهد يضم 50 سريراً، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من (75) ألف نسمة.