عودة 4500 حاج على 22 طائرة مصرية وسعودية من الأراضي المقدسة

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 5400 حاج يعودون اليوم السبت على 22 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية من الأراضى المقدسة فى إطار الجسر الجوى الذى ينتهى بعد غد الإثنين لعودة الحجاج المصريين بعد أدائهم مناسك الحج .

وقالت المصادر :أن شركة مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة طيران بينهم 6 رحلات من جدة و5 طائرات من المدينة المنورة لنقل حوالى 1800 حاج بعد أدائهم مناسك الحج وسط إنتظام كبير فى مواعيد الرحلات.

وأشارت المصادر أن الخطوط السعودية تنظم 11 رحلة طيران منها 10 طائرات من جدة ورحلة واحدة من المدينة المنورة لنقل حوالى 3600 حاج مضيفةً أن موسم عودة الحجاج ينتهي بشكل رسمى بعد غد الإثنين .