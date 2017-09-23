القدر يمنح الهلال فرصة ذهبية قبل لقاء ” بيروزي ” الإيراني في البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

قررت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، إيقاف مهدي تاريمي مهاجم فريق بيروزي الإيراني 4 أشهر، ومنعه من المشاركة في المباريات الرسمية لفريقه في المسابقات المحلية الإيرانية والمباريات القارية، مع إلزام اللاعب بدفع 789 ألف يورو لفريق رايز سبور التركي.

جاء قرار غرفة فض المنازعات ليشكل ضربة قوية للفريق الإيراني الذي سيواجه الهلال يوم 27 سبتمبر 2017 في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان خلاف شديد بين اللاعب ورايز سبور قد نشب حول سداد المبلغ، فاضطر النادي التركي إلى تصعيد القضية إلى الفيفا بعدما رفض اللاعب سداد المبلغ في الموعد المحدد.

ومن المنتظر أن يكون النيجيري جودوين هو البديل المناسب لتاريمي في هجوم الفريق الإيراني أمام الهلال.