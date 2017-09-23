أسباب النسيان المفاجىء

نورة الشهري(صدى):

تدخل المطبخ او أي غرفة أخرى لإحضار غرض ما او للقيام بأي عمل آخر ولكن ينتهي بك الأمر غير مدرك ما الذي أتيت لفعله! هل سبق وحدث معك ذلك؟هذه الحالة تحدث لأكثر من 90% من الناس وهي طبيعية للغاية، لكن ما السبب في هذا النسيان المفاجئ؟ تعرف هذه الظاهرة أولًا بـ doorway effect او تأثير المدخل وتكشف عن بعض الظواهر المهمة المتعلقة بطريقة عمل العقل.

اما التفسير العلمي لها فهو أن هذا الأمر يحدث لك عندما تغيّر البيئات العقلية والمادية، وتنتقل من غرفة الى أخرى او من القيام بأمر ما الى القيام بأمر آخر.

هذا الهدف الذي تفكر به على وجه السرعة يتلاشى فورًا عندما يتغير السياق لأن الدماغ سيعاني انقسامًا في الذاكرة. يحدث هذا الإنقسام عندما تدخل من غرفة الى أخرى فيقوم الدماغ باستبدال المشهد الحالي بما خزنته الذاكرة سابقًا من المكان فينسى الفرد حينها ما كان بصدد القيام به قبل دخوله الغرفة.