أسباب النسيان المفاجىء
تدخل المطبخ او أي غرفة أخرى لإحضار غرض ما او للقيام بأي عمل آخر ولكن ينتهي بك الأمر غير مدرك ما الذي أتيت لفعله! هل سبق وحدث معك ذلك؟هذه الحالة تحدث لأكثر من 90% من الناس وهي طبيعية للغاية، لكن ما السبب في هذا النسيان المفاجئ؟ تعرف هذه الظاهرة أولًا بـ doorway effect او تأثير المدخل وتكشف عن بعض الظواهر المهمة المتعلقة بطريقة عمل العقل.
اما التفسير العلمي لها فهو أن هذا الأمر يحدث لك عندما تغيّر البيئات العقلية والمادية، وتنتقل من غرفة الى أخرى او من القيام بأمر ما الى القيام بأمر آخر.
هذا الهدف الذي تفكر به على وجه السرعة يتلاشى فورًا عندما يتغير السياق لأن الدماغ سيعاني انقسامًا في الذاكرة. يحدث هذا الإنقسام عندما تدخل من غرفة الى أخرى فيقوم الدماغ باستبدال المشهد الحالي بما خزنته الذاكرة سابقًا من المكان فينسى الفرد حينها ما كان بصدد القيام به قبل دخوله الغرفة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19731 ] نشر منذ 13 ساعة
النسيان نعمه كبيرة من الله
بس أنا عندي مشكلة
ماأنسى أبد
المخ عندي شغااااال٢٤ساعةفااليوم
حتى وانا نايم أفككككككر🤔
لدرجة لو تعطيني تعليق لي او كلام كتبته قبل خمس سنوات
علمتك بنوع الخبر هذااك اليوم😭😭😭
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3948 ] نشر منذ 12 ساعة
.. ينتهي بك الأمر غير مدرك ما الذي أتيت لفعله! هل سبق وحدث معك ذلك؟..
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نعـــــــم ويحــدث معــي كل يــوم . الله يكـافينـا وإياكـم شَـر ألزهـايمـر .😊😅.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 9 ساعات
النسيان نعمه ولكن في بعض المواقف.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 7 ساعات
ممكن في بعض الأحيان تحصل لكن دام انو شيء طبيعي عادي اجل 😅
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه فيه اشياء تونسى واشياء لاتونسى. الحمد لله على كل حال
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 3 ساعات
النسيان نعمه
انا اضيع اغراضي وشوي القاها وبعضها ما القاه الا بعد فتره
بس كلها هواين
اعرف واحد نسى امه بالحرم ماذكرها الا بعد مسافة 500 كيلوا
ثم رجع وبلغ والعجيز اطلعت ولقت عجيز مثلها وراحت معها وبعد 5 ايام لقوها
الله لايبلالانا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 1 ساعة
هلا اخصائي نورتنا انا ما فضيت والله تو دخلت ع الصحيفه كيفك وكيف الوالده اخبارها ❤️
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 58 دقيقة
النور نورك يابعدي
ابشرك بخير انا والوالده تواسفهلت وامطرت واستشرقت واستبشرت
يامرحبا تراحيب المطرررررررررررررررررررررررررررر اللي يرشرش
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 57 دقيقة
دناااااوي
بشري عنك عساك بخيرررررررررررررررررررررررررررررررررررر
وحشتيني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 44 دقيقة
الحمد لله تمام 🎀
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 41 دقيقة
دناوي
دوم يارب تكوني بخيرررررررررررررررررررر
دامك بخير انا بخير يابعدي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 40 دقيقة
دنااااا وي
❤️يبق بق ❤️
عليك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4710 ] نشر منذ 38 دقيقة
اجل اللي ينسى باقي فلوسه من الحساب عند المحاسبين😊😁😁قبل يومين والله ماذكرتها الين الحقونا ونادوني اخذها😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 34 دقيقة
مسيتي بالخير جوجو
كيفك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يعوض عليك اجل عجزتي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 33 دقيقة
جوجو
تعالي وانسي فلوسك عندي
والله ما انادي عليك
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 33 دقيقة
دوم يارب لك وللقارئين 💚
جوجو والله جالسه ادور كتاب كان معاي ودخت وانا ادور وبالاخير طلعت ما سكته في يدي 😂😂
الله يثبتنا بعقولنا بس 😫
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا طيبه يادناوي انتي وجوجو
الحال من بعضه
يبي لكم كوي ع الراس وانا معكم
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا وش اسوي فيه يبق بق
❤️
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4710 ] نشر منذ 30 دقيقة
مساء النورالحمدلله😊آمين دنو❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 24 دقيقة
مساء الخير اختي جنوبيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 22 دقيقة
اخبارك. يانشعتي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8875 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يمسيكم بالزين
لست محرومه ردي ع اسلئتي لك
وش نشعتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4710 ] نشر منذ 18 دقيقة
مساءالنور فديتك بخير دامك بخير❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14550 ] نشر منذ 14 دقيقة
بخير محرومتي فديتك كيف صحتك انتي ,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 11 دقيقة
جنوبيه يانزقي لاعد اشوف كلمة دموعي. والى اوريك جمدي قلبك وخذي حقك والى. اسفهي بعدم الرد نهائي انتي تعرفين عن ايش اتكلم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19013 ] نشر منذ 10 دقائق
الحمدلله طيبه