بالفيديو.. رد فعل مثير من جندي سعودي يقهر فرد بالمارينز الأمريكي ويخلع كتفه

عادل الحربي(صدى):

أصيب جندي المارينز الأمريكي، بعدما صارع جندي صاعقة سعودياً على طريقة الجودو بإحدى الصالات الرياضیة بالولايات المتحدة بخلع في كتفه؛ نُقل على أثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جندي المارينز الأمريكي وهو يرقد في أحد المستشفيات وقد أجريت إسعافات لذراعه وكتفه الأيمن، فيما يظهر بجواره الجندي السعودي الذي تصارع معه وقد حمل في يده وساماً أو هدية أو ما يشبه ذلك.

وكان الجنديان السعودي والأمريكي قد ظهرا في فيديو متداول وهما يتصارعان على طريقة الجودو، قبل أن ينجح الجندي السعودي في إسقاط المارينز الأمريكي أرضاً والتحكم في نسق المصارعة مستخدماً قوة بنیته الجسمانیة، كما فشل جندي المارينز الأمريكي في توجیه أي ضربة للجندي السعودي.