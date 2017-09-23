بالفيديو.. بكاء سيدة أثناء دفن قلبها

واشنطن(صدى):

أجهشت سيدة بالبكاء ، أثناء دفنها قلبها المريض خلال إقامتها حفلاً بعد غجراء عملية زرع قلب ناجحة .

و أجرت شارون فيدل عملية زراعة قلب قبل ثلاثة أشهر بعدما حصلت على قلب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما توفيت إثر حادث سيارة.

ونشرت شارون البالغة من العمر 46 عاما مقطع فيديو عبر فيس بوك، ظهرت فيه وهي تخرج دلوا من سيارتها، وتمشي به داخل حديقة، ثم بدأت تحفر حفرة لدفن القلب.

ويمكن رؤية يد شارون ترتعش عدة مرات أثناء إخراج القلب من الدلو قبل وضعه في الحفرة وردمها، ثم اجهشت بالبكاء.