بالفيديو.. بكاء سيدة أثناء دفن قلبها
أجهشت سيدة بالبكاء ، أثناء دفنها قلبها المريض خلال إقامتها حفلاً بعد غجراء عملية زرع قلب ناجحة .
و أجرت شارون فيدل عملية زراعة قلب قبل ثلاثة أشهر بعدما حصلت على قلب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما توفيت إثر حادث سيارة.
ونشرت شارون البالغة من العمر 46 عاما مقطع فيديو عبر فيس بوك، ظهرت فيه وهي تخرج دلوا من سيارتها، وتمشي به داخل حديقة، ثم بدأت تحفر حفرة لدفن القلب.
ويمكن رؤية يد شارون ترتعش عدة مرات أثناء إخراج القلب من الدلو قبل وضعه في الحفرة وردمها، ثم اجهشت بالبكاء.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19704 ] نشر منذ 5 ساعات
يجعلهم يدفنونك جمب قلبك
حمدي ربك عطوكي قلب طفله
حبي من جديد وانتي ساااااكته🤗🤗🤗
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات
نعم
لك شو هالخبريه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34297 ] نشر منذ 4 ساعات
دنيا فيها التهاويل ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 4 ساعات
والله تهاويل بقوه
بس ليش الدلوا الدلوا عهدي به ل السقايه
ليش ماكفنت قلبها بيدها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله . تدفن قلبها بيدها .
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طيب المستشفى هل يسمحون لها بأخذ قلبها ألميت .؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هذا ورث كيف ما تاخذه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 3 ساعات
يخيتي لست محرومه الله لايجعــلنا وإيـاكــم مكـانهـا .
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و هذا ألورث أنا مستغني عَنــــه . مـآبـــــآه . مـآبـــــآه . مـآبـــــآه . بالثلاث .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلبك قلبك قلبك احد يرمي قلبه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19704 ] نشر منذ 1 ساعة
قصدك القلب القلب مغيرة
ولا الي ساكن ف القلب
كلهم قلوب❤️❤️❤️
😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14536 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
نهار السلام[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا على رمي القلوب . . .
قلوب كثير تستحق الدفن واصحابها لازالوا احياء . . . !
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياساتر ليش اخوي مدري اختي نهار السلام
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 49 دقيقة
خيتي لست محرومه الأخ نهار السلام رَجُل وهو اخوي وحبيب قلبي الله يسعده .❤️️.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 45 دقيقة
انا باعلمك يالمتفائله . . . اصبري شوي الله يحييك ولاتتسرعي ، ، ،
القلب اللي مايحس لازم يندفن
والقلب الللي مابه عاطفه هم لازم يندفن
والقلب عديم الرحمه لااااازم ينذبح
والقلب القاسي ، الحقود ، الحاسد . . . كلها لازم تندفن
ونكتب عليها قلوب ميته ” لضخ الدم فقط ”
فهمتي يااختي مدرى اخوي لست محرومه ؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يحفظه ويستر عليه والعذر والسموحه. اخي نهار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34297 ] نشر منذ 29 دقيقة
افاا يااخت لست محرومه ,,, ويش هاالمطمه .. اما عاد ماتعرفين اخونا نهار السلام مذكر او مؤنث ؟؟
.. صار له مده معنا بهاالأسم ,, وهو من يخاطبكي بأسم ( اختنا المتفائله ) ,,
.. هذي بحق ويبغالها تيس مضبي ,, هيا جهزي حالك وعشينا الليله على تيس مضبي ,, قولي تم ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههه
الله يسعدك ياحبيبي راعي الددسن و وليف قلبي ابا محمد
بس اذا ودها . ارسل لها صورة الشنب عادي مايخالف . . . وترى هرمون التستوستيرون عندي مره مره مرتفع
انا اعرفها المتفائله علومها دوم بها شئ من كوميديا الموقف . الله يفرح قلبها ولا يحرمنا تواجدها يارب
🙂 🙂 🙂