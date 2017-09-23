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بالفيديو.. بكاء سيدة أثناء دفن قلبها

بالفيديو.. بكاء سيدة أثناء دفن قلبها
واشنطن(صدى):

أجهشت سيدة بالبكاء ، أثناء دفنها قلبها المريض خلال إقامتها حفلاً بعد غجراء عملية زرع قلب ناجحة .

و أجرت شارون فيدل عملية زراعة قلب قبل ثلاثة أشهر بعدما حصلت على قلب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما توفيت إثر حادث سيارة.

ونشرت شارون البالغة من العمر 46 عاما مقطع فيديو عبر فيس بوك، ظهرت فيه وهي تخرج دلوا من سيارتها، وتمشي به داخل حديقة، ثم بدأت تحفر حفرة لدفن القلب.

ويمكن رؤية يد شارون ترتعش عدة مرات أثناء إخراج القلب من الدلو قبل وضعه في الحفرة وردمها، ثم اجهشت بالبكاء.

 


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 34297 ] نشر منذ 4 ساعات

دنيا فيها التهاويل ,,

[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 4 ساعات

والله تهاويل بقوه
بس ليش الدلوا الدلوا عهدي به ل السقايه
ليش ماكفنت قلبها بيدها

[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله . تدفن قلبها بيدها .
.
طيب المستشفى هل يسمحون لها بأخذ قلبها ألميت .؟

[ عدد التعليقات: 18951 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هذا ورث كيف ما تاخذه

[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 3 ساعات

يخيتي لست محرومه الله لايجعــلنا وإيـاكــم مكـانهـا .
.
و هذا ألورث أنا مستغني عَنــــه . مـآبـــــآه . مـآبـــــآه . مـآبـــــآه . بالثلاث .

[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا على رمي القلوب . . .
قلوب كثير تستحق الدفن واصحابها لازالوا احياء . . . !

[ عدد التعليقات: 3942 ] نشر منذ 49 دقيقة

خيتي لست محرومه الأخ نهار السلام رَجُل وهو اخوي وحبيب قلبي الله يسعده .❤️️.

[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 45 دقيقة

انا باعلمك يالمتفائله . . . اصبري شوي الله يحييك ولاتتسرعي ، ، ،
القلب اللي مايحس لازم يندفن
والقلب الللي مابه عاطفه هم لازم يندفن
والقلب عديم الرحمه لااااازم ينذبح
والقلب القاسي ، الحقود ، الحاسد . . . كلها لازم تندفن
ونكتب عليها قلوب ميته ” لضخ الدم فقط ”
فهمتي يااختي مدرى اخوي لست محرومه ؟

[ عدد التعليقات: 34297 ] نشر منذ 29 دقيقة

افاا يااخت لست محرومه ,,, ويش هاالمطمه .. اما عاد ماتعرفين اخونا نهار السلام مذكر او مؤنث ؟؟

.. صار له مده معنا بهاالأسم ,, وهو من يخاطبكي بأسم ( اختنا المتفائله ) ,,

.. هذي بحق ويبغالها تيس مضبي ,, هيا جهزي حالك وعشينا الليله على تيس مضبي ,, قولي تم ,,

[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 16 دقيقة

هههههههههههه
الله يسعدك ياحبيبي راعي الددسن و وليف قلبي ابا محمد
بس اذا ودها . ارسل لها صورة الشنب عادي مايخالف . . . وترى هرمون التستوستيرون عندي مره مره مرتفع
انا اعرفها المتفائله علومها دوم بها شئ من كوميديا الموقف . الله يفرح قلبها ولا يحرمنا تواجدها يارب
🙂 🙂 🙂

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