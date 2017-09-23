إطلاق 5 رحلات يومية للباص السياحي ضمن فعاليات اليوم الوطني بحائل

علي العنزي(صدى):

انطلقت رحلات الباص السياحي التابع لمجموعة البراق والمرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مدينة حائل، بتنظيم مباشر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبإشراف مجلس التنمية السياحية بحائل.

وجاب الباص المكشوف، عدداً من المعالم الحضارية والسياحية والتاريخية في حائل، من خلال خمسة رحلات يومية.

وانطلقت الرحلة الأولى للباص الساعة 4.30 عصرًا، فيما انطلقت الرحلة الثانية الساعة 6.30 مساء والرحلة الثالثة 7.30 مساء والرحلة الرابعة الساعة 9 مساء والرحلة الخامسة الساعة 10.30 مساء ويشتمل مروره على معالم القشلة وقلعة اعيرف التاريخية وغطاط ومنتزه الامير سعود بن عبدالمحسن مرورًا بعدد من المعالم، مع نقاط توقف للصعود والنزول ويوفر الباص خدمة الإرشاد السياحي، وإطلاع الركاب على بعض المعلومات التاريخية لمدينة والحضارية لحائل.

وأوضح المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل أن هذه الفعالية تأتي ضمن الأنشطة التي تتكامل مع بقية الفعاليات التي يحرص مجلس التنمية السياحية في حائل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل على توفيرها ودعمها خدمة لأهالي وزوار حائل وللمساهمة في التنشيط السياحي ولتتميز حائل بالفعاليات المتنوعة في جميع المواسم والإجازات والمناسبات الوطنية.

ولفت المهندس المدني يأتي هذا البرنامج في إطار توجيهات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بضرورة تطوير العمل السياحي، وإشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع السياحية الناجحة.