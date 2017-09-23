⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. عارضة بكيني تٌثير ضجة بصورها مع زهرة نادرة

موسكو(صدى):

نشرت عارضة البكيني الروسية ناتاليا جوروفا البالغة من العمر 19 عاما ، مجموعة من الصور تمسك بزهرة مهددة بالانقراض، ما أثار ضجة بمواقع التواصل الأجتماعي .

وظهرت ناتاليا في الصور وهي ترتدي ثوبا رومانسيا طويلا وتحمل زهرة لوتس وردية نادرة اسمها ” نيلومبو “.

ورغم أن الصورة نالت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما أشارت عالمة البيئة إيرينا كوشاكوفا إلى العمل التخريبي.

وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق، وتبحث في كيفية استخدام الزهرة النادرة في جلسة التصوير، كما أكدوا أن ناتاليا سيتم تغريمها، وسيتناسب المبلغ مع عدد الزهور التي قامت بتدميرها.