بالصور.. عارضة بكيني تٌثير ضجة بصورها مع زهرة نادرة
نشرت عارضة البكيني الروسية ناتاليا جوروفا البالغة من العمر 19 عاما ، مجموعة من الصور تمسك بزهرة مهددة بالانقراض، ما أثار ضجة بمواقع التواصل الأجتماعي .
وظهرت ناتاليا في الصور وهي ترتدي ثوبا رومانسيا طويلا وتحمل زهرة لوتس وردية نادرة اسمها ” نيلومبو “.
ورغم أن الصورة نالت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما أشارت عالمة البيئة إيرينا كوشاكوفا إلى العمل التخريبي.
وتقوم السلطات حاليا بالتحقيق، وتبحث في كيفية استخدام الزهرة النادرة في جلسة التصوير، كما أكدوا أن ناتاليا سيتم تغريمها، وسيتناسب المبلغ مع عدد الزهور التي قامت بتدميرها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19698 ] نشر منذ 2 ساعتين
زهور اللوتس المضيئة
أجمل وهوووووور
شلون عاد لاصارت زهرة تشيل زهرة🌸💁
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34279 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابرشوها ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18931 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3926 ] نشر منذ 1 ساعة
.. يا ابومحمد ..
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ههههههه. إبـــــرشوها ,, ثُم إفــــرشوها ,,ههههههه .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 58 دقيقة
بتموت الزهرة بعد مالمستها
عارضة البكيني ههههههههه