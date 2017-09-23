⁠⁠⁠⁠⁠قائد مدرسة الطالب المنحور بأحد المسارحة يرحل عن التعليم: لن أكون كبش فداء

حسن الجعفري(صدى):

قرر قائد مدرسة الطالب المنحور بأحد المسارحة جنوب جازان محمد عطيف الرحيل للتقاعد، وذلك بعد أن برأت المحكمة ساحته من الواقعة وأصدرت أمراً قضائياً بإلغاء قرار الإعفاء الصادر بحقه من التعليم.

وأوضح عطيف أنه لن يرضى لنفسه بعد 30 عاماً قضاها في سلك التعليم، منها 24 عاماً مديراً في ذات المدرسة التي شهدت الحادثة، بأن يكون كبش فداء وشماعة تعلق عليها الأخطاء.

وقال لن أعود لأني لن أجد من ينصفني وكفاني ما قدمت، أسأل الله أن يكتب لي الأجر والثواب وأن يكون خالصاً لله تعالى، مشيراً بأنه يعكف حالياً على إكمال أعمال وبحوث أجراها في تخصصه وكتابه في الإدارة المدرسية.

وواصل: حاول التعليم إسكات الإعلام والصخب المصاحب للحدث بوضعي كبش فداء، وما روجوا له ظهر جلياً لكل الناس وللمحكمة”، لافتاً بأنه لم يكن لديهم ما يثبت بأن إدارة المدرس قد قصرت في أداء واجبها المناط بها ومع ذلك صدر قرار الإعفاء.

وكانت المحكمة اﻹدارية بجازان قد أصدرت حكماً يقضي بالغاء القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للتعليم بجازان بإعفاء ونقل مدير مجمع تحفيظ القرآن بأحد المسارحة محمد يحيى عطيف مستندة في حكمها على أنه لم يصل للمدرسة أي خطاب، لا من المحكمة ولا من إدارة التعليم، يتعلق بوصية الطالب المنحور لأي شخص من أقاربه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرابة العام وذلك عندما قام أب صاحب سوابق بالتوجه إلى إحدى المدارس والاستئذان لابنه، ثم التوجه إلى أحد المواقع الخاوية، وتنفيذ جريمته البشعة، بنحره. وهي القضية التي هزت الشارع السعودي وقتها.