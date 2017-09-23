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بالصور.. روسية تتحول من صلعاء إلى أسطورة ” رابونزول “

بالصور.. روسية تتحول من صلعاء إلى أسطورة ” رابونزول “
موسكو(صدى):

أصبحت فتاة روسية تمتلك أفضل شعر رأس في العالم بعدما كانت مصابة بمرض الثعلبة الذي ترك رأسها ممتلئا بالفراغات في فترة مراهقتها .

وكان قد دمر فقدان الشعر ثقة ” أنستازيا سيدوروف ” حتى إنها أصبحت تعانى من الصلع في الثامنة عشر من عمرها، لكن بفضل العلاج الخاص بشعرها واستخدام الشامبو الصحى، أصبحت تمتلك شعر رابونزول الأسطوري بلون أحمر متوهج وطول أكبر من متر.

تنشر أناستازيا الآن نصائح الشعر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى لتشاركها مع معجبيها الذين وصل عددهم إلى 238 ألف متابع عبر إنستجرام.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 702 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههه سوف تصلع من جديد بسبب الحسد ربنا يستر

[ عدد التعليقات: 34276 ] نشر منذ 1 ساعة

جدلي ياام الجدايل جدلي ,,

,, كل شي ممكن يااخ طاهر سليم ,, ليش لا ,, الرازق باالسما والحاسد باالأرض ,,,

[ عدد التعليقات: 3913 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله يا بنت سيدوروف وشذا الشَعَر إللي يكفي لبيت شَعَر .💃🏽.

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