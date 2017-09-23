بالصور.. روسية تتحول من صلعاء إلى أسطورة ” رابونزول “

موسكو(صدى):

أصبحت فتاة روسية تمتلك أفضل شعر رأس في العالم بعدما كانت مصابة بمرض الثعلبة الذي ترك رأسها ممتلئا بالفراغات في فترة مراهقتها .

وكان قد دمر فقدان الشعر ثقة ” أنستازيا سيدوروف ” حتى إنها أصبحت تعانى من الصلع في الثامنة عشر من عمرها، لكن بفضل العلاج الخاص بشعرها واستخدام الشامبو الصحى، أصبحت تمتلك شعر رابونزول الأسطوري بلون أحمر متوهج وطول أكبر من متر.

تنشر أناستازيا الآن نصائح الشعر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى لتشاركها مع معجبيها الذين وصل عددهم إلى 238 ألف متابع عبر إنستجرام.