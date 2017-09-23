التعليم: المناهج السعودية برئية.. وتوصلنا لأول من غرد الخطأ

علي القحطاني(صدى):

كشف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي، عن تفاصيل جديدة بشأن الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية.

وبرأ الحارثي، مقررات المناهج السعودية من الأخطاء التي تداولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لن يتم سحب أي كتاب في هذا العام سوى مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية، كاشفا التوصل إلى أول من غرد بهذه الصورة، مبينا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقت لاحق، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد الحارثي، وجود هجمة لراغبين في الشهرة، وبعض ممن يكتب تغريدات فيها كذبا وبهتانا، موضحا أن الصور المتداولة بعضها ليس من المناهج السعودية والآخر تكون في مناهجنا وتم تعديلها وهي مأخوذة من الإنترنت، مضيفا أن من الأخطاء المتداولة عن مقرر اللغة العربية صححت منذ ثلاثة أعوام وكذلك ما أشير عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم تم تصحيحها وليست في طبعات هذا العام.

وشدد وكيل وزارة التعليم على أن إعداد المناهج تمر بإجراءات كثيرة وتخضع للمراجعات، مضفيا: ” نحن بشر والخطأ البشري وارد، ودائما ندعو الميدان التربوي وكافة أبناء المجتمع للتواصل معنا عبر برنامج تواصل ومن لديه ملاحظات نرحب بها ولدينا نماذج كثيرة من أبناء المجتمع تواصلوا معنا وأخذنا بملاحظاتهم وتم تعديله ” .