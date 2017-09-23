الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف , في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .