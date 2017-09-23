طيران ناس يعلن مفاجأة سارة للمسافرين في اليوم الوطني

حمود العنزي(صدى):

يحتفل طيران ناس، باليوم الوطني مع ضيوفه المسافرين، إذ أعلن أن جميع المسافرين على رحلاته الداخلية في اليوم الوطني 23 سبتمبر ستكون رحلاتهم مجانية، وذلك عبر استعادة المبالغ التي دفعوها للحجز عبر قسائم سفر لنفس قيمة حجوزاتهم.

وأوضح طيران ناس، أنه سيتم إرجاع قيمة تذاكر السفر للمسافرين باليوم الوطني 23 سبتمبر على الرحلات الداخلية على شكل قسائم سفر بنفس قيمة الحجز والتي ستكون صالحة للاستخدام حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017، حيث سيتمكن المسافرون من استخدامها على جميع الرحلات الداخلية والدولية وعلى جميع الدرجات الاقتصادية والأعمال، ويستثنى منها رحلات الرمز المشترك.

وللاستفادة من القسائم المجانية، يمكن للحاصلين عليها الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com والدفع من خلال إدخال رقم القسيمة المجانية عند خطوة الدفع، أو بالتواصل مع مركز الاتصال 920001234 على مدار الساعة.

وأضاف طيران ناس، أنه سيتم إرسال القسائم المجانية خلال أسبوع للمسافرين على الرحلات الداخلية باليوم الوطني عبر البريد الإلكتروني للمسافر الموضح في سجل الحجز، وذلك للذين قاموا بإجراء حجوزاتهم عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الحجز أو تطبيق الهواتف الذكية، أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بعمل حجوزاتهم عبر وكالات السفر فيجب عليهم التواصل مع مركز الاتصال بطيران ناس للاستفادة من القسيمة المجانية.