توقيف مسن يبيع الفاكهة لقاصدي بيت الله بمكة
أوقفت الجهات المختصة بمكة المكرمة، مواطنا مُسنا وأحالته إلى إحدى الإصلاحيات؛ بعد ضبطه وهو يبيع الفاكهة بالقرب من الحرم المكي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وروى ابن المُسن البالغ من العمر 75 عاماً تفاصيل الواقعة وتطوراتها، مبينا أن إحدى اللجان الرسمية بمكة المكرمة شنت حملة على البائعين المتجولين بالقرب من الحرم المكي قبل أن تضبط والده وهو يبيع الفاكهة على قاصدي بيت الله الحرام، لافتاً إلى أنها قامت بتسليمه إلى شرطة أجياد التي أحالته لسجن الإصلاحية بمكة المكرمة.
وأوضح أنه فوجئ بمنع الزيارة عن والده دون أسباب، مضيفا أن والده اعتاد على بيع الفاكهة في نفس المكان منذ 60 عاماً، داعياً الجهات المعنية إلى إطلاق سراحه كونه يعاني من أمراض السكر والضغط ومشاكل في البول، وفقا لصحيفة المدينة.
بدوره أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة سليمان الزايدي، أن الجمعية تلقت شكوى من ابن المُسن وبدأت في التواصل مع الجهات المعنية حول الواقعة ومدى صحتها وتفاصيلها.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 57 دقيقة
يا الله اقبضوا. قبضوا على مسن سعودي. ويقولون سعوده. والمواطن. خرابيط. هالبلديات. يسترزقون من العماله. ويضيقون على السعودي بكل مكان. ماذا تريدونه يعمل. يهرب وإلا يبيع مخدرات. وإلا تحدونه يسرق. الخ. الشوارع. والمحلات والدكاكين والبطحاء والعزيزية والريوه. وكل عاير. يغص بالمقيمين. حتى عند المساجد. استحوا. وخففوا على المواطن. ويقولون افتخر انت سعودي. بالعكس انثبر طفح الميل لا سكن ولا علاج ولا أراضي ولا الخ. كله رسوم وادفع وادفع ومخالفات وساهر. ولا بدلات وغلاء وبالأخير انفجار. والمقيم يعيث بالأرض لعبا وبيعا وتزويرا وترويجا و و و الخ.