توقيف مسن يبيع الفاكهة لقاصدي بيت الله بمكة

طلال الغامدي(صدى):

أوقفت الجهات المختصة بمكة المكرمة، مواطنا مُسنا وأحالته إلى إحدى الإصلاحيات؛ بعد ضبطه وهو يبيع الفاكهة بالقرب من الحرم المكي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وروى ابن المُسن البالغ من العمر 75 عاماً تفاصيل الواقعة وتطوراتها، مبينا أن إحدى اللجان الرسمية بمكة المكرمة شنت حملة على البائعين المتجولين بالقرب من الحرم المكي قبل أن تضبط والده وهو يبيع الفاكهة على قاصدي بيت الله الحرام، لافتاً إلى أنها قامت بتسليمه إلى شرطة أجياد التي أحالته لسجن الإصلاحية بمكة المكرمة.

وأوضح أنه فوجئ بمنع الزيارة عن والده دون أسباب، مضيفا أن والده اعتاد على بيع الفاكهة في نفس المكان منذ 60 عاماً، داعياً الجهات المعنية إلى إطلاق سراحه كونه يعاني من أمراض السكر والضغط ومشاكل في البول، وفقا لصحيفة المدينة.

بدوره أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة سليمان الزايدي، أن الجمعية تلقت شكوى من ابن المُسن وبدأت في التواصل مع الجهات المعنية حول الواقعة ومدى صحتها وتفاصيلها.