تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعنيف شاب: الأب مليونير ويجبر أبناءه على الأعمال الشاقة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن واقعة تعنيف مواطن لابنه والاعتداء عليه بجاروف؛ لإجباره على أعمال شاقة بأحد أحياء مكة المكرمة

وأوضحت المصادر، أن الأب المُعنف مليونير ويمتلك 7 عقارات في حي كدي تقدر قيمتها بملايين الريالات، ومع ذلك يصرّ على العيش في منزل متهالك ويرفض تزويج بناته، مضيفة أنه لديه ثلاثة أولاد وأربع بنات ومتقاعد منذ عدة سنوات من عمله بوزارة الصحة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت أنه يظهر بشخصيتين متناقضتين مع أبنائه، فرغم معاملته الجيدة مع بناته ودعمه لتعليمهن وحصول ثلاث منهن على درجة البكالوريوس من جامعة أم القرى، إلا أنه يتعامل بصورة سيئة مع أبنائه الذكور، مشيرة إلى أن طريقة تعامله مع أبنائه الذكور تسببت في هروب ابنه الكبير وإصابة الاثنين الآخرين بأمراض نفسية، مشيرةً إلى أن بناته قمن بزيارته في قسم شرطة أجياد وطالبن بإطلاق سراحه لتعامله معهن بلطف وحنان كبير، منوهةً في الوقت نفسه إلى أن الأب المعنف اعترف في التحقيقات بواقعة التعنيف وذكر أنها الواقعة الأولى التي تحدث منه.

ومن جانبه، أوضح جيران المواطن أنهم لاحظوا عليه طيلة السنوات الماضية، الزهد وعدم شراء ملابس جديدة ورغبته الدائمة في الانعزال وعدم التواصل معهم، إلى جانب اصطحاب أبنائه في أعمال الحفر والبناء لعقاراته، مشيرين إلى عدم تفاهمه معهم وإصراره الدائم على تصعيد أية مشكلة معهم إلى الشرطة والجهات المعنية.

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