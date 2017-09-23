بالفيديو.. رجل أمن يقلد طفلا سترة لحمايته من الأمطار بجوار الكعبة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد رجال الأمن المُكلفين بتأمين حجاج بيت الله وهو يقلد طفلاً سترة خاصة بالأمطار بجوار الكعبة المُشرفة؛ لحمايته من مياه الأمطار التي شهدتها بعض أنحاء مكة المكرمة أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو، رجل الأمن وهو يسارع إلى مساعدة طفل متواجد بمحيط الكعبة في ارتداء سترة الأمطار، قل أن تتحول أنظار بعض حجاج بيت الله إليهما لمتابعة تلك اللافتة الإنسانية، فيما أبدى مغردون إعجابهم بتصرف رجل الأمن وحرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل من الأمطار.