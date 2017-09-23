عودة ” الراصد ” على شاشة ” الإخبارية ” بعد غياب طويل

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن قرار عودة برنامج ” الراصد ” الذي يبث على قناة ” الإخبارية ” مجدداً، وذلك بعد توقف دام عاماً ونصف العام وتحديداً منذ شهر مارس من العام الماضي.

ومن جانبه، قال رئيس التحرير ومقدم البرنامج عبدالله الغنمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك “، في رده على من هنأه بعودة برنامجه مجدداً.

يذكر أن برنامج “الراصد” يعد أحد البرامج الحوارية التي كانت تسلط الضوء على أخبار وقضايا المجتمع، وقد حقق نجاحات لافتة قبل أن يتم إيقافه بشكل مفاجئ ودون توضيح أية أسباب من إدارة البرنامج أو مسؤولي القناة.