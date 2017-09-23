أمريكا: العقوبات ” آخر فرصة ” لحل سلمي مع كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا سوزان ثورنتون، إن حملة العقوبات الهادفة إلى الضغط على كوريا الشمالية تشكل ” الفرصة الأخيرة ” للتوصل إلى مخرج ” سلمي ” للأزمة الناجمة عن الطموحات النووية لبيونج يانج.

وأضافت ثورنتون للصحافيين بنيويورك ” قلنا بشكل واضح جدا هذا الأسبوع ” خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ” إن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي “.

وشددت على أن “الضغوط غير المسبوقة” من المجتمع الدولي لعزل نظام كوريا الشمالية “ستعمل”.

وقالت “هذه آخر فرصة لنا لحل هذه الأزمة سلميا، وهذا ما نريده”.

واعتبرت ثورنتون أن “من المنطقي الاعتقاد بأن هذه التهديدات سببها الضغط” على بيونج يانج، مشيرة إلى أن “استراتيجية الضغط المتصاعد على نظام كوريا الشمالية بدأت بالتأثير عليه”.

كما حذرت من أن انفجار قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادئ ” سيكون عملا عدائيا غير مسبوق يستدعي ردا دوليا متضافرا وحاسما “.