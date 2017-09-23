الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

واشنطن(صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الجمعة، على تباين في أدائها.

وتراجع مؤشر ” داو جونز ” الصناعي القياسي بمقدار 9.64 نقطة، ما نسبته 0.04 في المئة، ليغلق عند مستوى 22349.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ” ستاندرد آند بورز 500 ” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06 في المئة ما يعادل 1.61 نقطة، ليصل عند مستوى 2502.21 نقطة.

كما صعد مؤشر ” ناسداك ” المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 4.23 نقطة، ما نسبته 0.07 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 6426.92 نقطة.